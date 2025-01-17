Белинда Бенчич – о предстоящем матче против Наоми Осаки: “Готова играть, у меня хорошая статистика против нее”

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич ответила на вопросы журналистов после победы над Сюзан Ламенс из Нидерландов во втором круге Открытого чемпионата Австралии



– Белинда, расскажите нам о матче и рады ли вы, что вам хватило двух сетов, чтобы пройти дальше?

– Да, я рада, что смогла завершить матч в двух сетах. Меня радует, как я играла на протяжении 1,5 сетов. Я почувствовала, что соперница начала играть лучше, возможно, рисковать немного больше. Во втором сете я стала действовать немного пассивнее, поэтому я рада, что смогла остаться стойкой в эти моменты. Очень счастлива, что прошла дальше. Кроме того, перед дождем было немного сложно, из-за ветра и всего такого. Я думаю, что многие игроки сегодня немного боролись с этими непростыми условиями.

– Как вы чувствуете себя в плане восстановления теперь, когда вы уже привыкли к ритму игры нескольких матчей подряд?

– Чувствую себя очень хорошо. На турнирах Grand Slam это всегда немного легче делать, ведь есть день отдыха. Я обычно предпочитаю играть день за днём, чтобы оставаться в ритме, но сейчас это тоже хорошо. У меня больше времени, чтобы немного потренироваться и провести время с семьёй. Вчера мы ходили в аквариум, это было приятно. Что касается физического состояния, то все действительно в порядке. Это приятно видеть, как я реагирую на все. Я видела еще в Аделаиде, где я играла матчи подряд, начиная с квалификации, что чувствую себя хорошо.

– Ваша рутина осталась такой же, как раньше? Или вы что-то изменили в дни отдыха?

– Я бы сказала, что немного изменилась. Думаю, мы просто добавляем больше развлечений, где-то гуляем, куда-то ходим, вот в аквариум, например. Не думаю, что раньше я бы пошла туда (улыбается). Поэтому, думаю, в плане семейного времени все точно изменилось. Теперь есть другие вещи, которые мы делаем во время подготовки, и это лучше, потому что это помогает немного отвлечься от тенниса.

– В следующем круге вас ждет Наоми Осака. У вас хорошая статистика в матчах против неё [3-2 на всех уровнях]. Что вы думаете о предстоящем поединке?

– Да, думаю, это будет интересный матч. Кажется, в прошлый раз она меня обыграла, но у меня хорошая статистика против нее. Хотя сейчас это уже ничего не значит. Я чувствую себя хорошо, готова играть против нее. Думаю, это будет отличный матч. Надеюсь, на большом корте. Я наслаждаюсь этим моментом, что я прошла в третий раунд и имею такую возможность.



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