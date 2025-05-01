Последний матч капитана. Стала известна дата перенесённого матча между Манчестер Сити и Борнмутом

Определена дата перенесённого матча между "Манчестер Сити" и "Борнмутом".
Матч АПЛ между командами поставлен на вторник 20 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Этот матч станет последним домашним поединком для капитана "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне. Бельгийский полузащитник присоединился к английскому клубу в августе 2015 года из "Вольфсбурга" за 76 млн евро.
До этого "горожане" сыграют финал Кубка Англии против "Кристал Пэлас" на "Уэмбли" 17 мая. Заключительный матч АПЛ "Манчестер Сити" проведёт 25 мая в 18:00 против "Фулхэма" в Лондоне.
Сейчас "Манчестер Сити" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 61 балл.