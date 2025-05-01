ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту

ФХУ

Сборная Украины провела четвертый матч на чемпионате мира в Дивизионе 1A, соперником была сборная Польши.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу сборной Украины.

В первом периоде соперники действовали осторожно и без большого количества моментов. Чуть опаснее были поляки, однако ничего критического для Дьяченко. Обе команды отыграл 20 минут без удалений.

Во второй минутке украинцам удалось отправить шайбу в ворота Польши, но после повтора арбитры справедливо ее не засчитали – игрок действительно забил ногой. А сразу после этого Денискин удалился за фол в чужой зоне и противник реализовал большинство. При этом в меньшинстве Украина не использовала две контратаки.

В конце периода украинцы получили шанс в большинстве, однако снова не забили. У сборной пока нет голов в численном преимуществе на турнире.

Когда казалось, что команда немного приуныла, Украина сравняла счет. Виктор Захаров во время навала на ворота Мюррея был самым хладнокровным и отправил шайбу в сетку. Четвертый гол форварда Сокола на ЧМ.

Под финал периода поляки дали нам еще один шанс в большинстве – снова безуспешно. Обидно, что такая ситуация с численным преимуществом.

Старт третьего периода Украина открыла очень активно с прессингом соперника в его зоне. Сперва Денискин отобрал шайбу за воротами Польши и выкатил под бросок Мережко – штанга. Но сразу после этого Денискин в похожей ситуации выкатил на Захарова – и это дубль форварда. Отличный бросок под перекладину. Первое звено Захарова, Бородая и Денискина проводит классный ЧМ.

Обидно, что Денискин сразу же удалился, но с большим трудом команде удалось отбиться. И забить. Похожая ситуация со вторым голом: Коренчук поборолся у борта и выкатил на Садовикова – 3:1. Добил соперника Трахт, который реализовал выход один на один.

Нужно сказать, что украинские хоккеисты показали характер, вытерпели сложные моменты доминирования Польши и продемонстрировали сильную реализацию.

Сборная набирает девять очков и поднимается на второе место. Лидирует Великобритания, у которой 9 пунктов и преимущество по личной встрече. В последней встрече победа гарантирует украинской команде финиш в топ-2 и выход в элиту ЧМ-2026.

Матч с Японией пройдет 3 мая.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1A

Польша – Украина 1:4 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: 25:28 Лещарчик (Садлоха, Дзюбински – больш) – 1:0, 32:23 Захаров – 1:1, 43:08 Захаров (Денискин, Пангелов-Юлдашев) – 1:2, 50:16 Садовиков (Коренчук) – 1:3, 55:00 Трахт (Пересунько) – 1:4

Вратари: Мюррей – Дяченко

Броски: 27 – 21

sport.ua