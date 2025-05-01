Мадрид. Гауфф за час разгромила действующую чемпионку Швёнтек и вышла в финал

Коко Гауфф стала первой финалисткой на турнире WTA 1000 в Испании



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 4) – Ига Швёнтек (Польша, 2) 6:1, 6:1

Американская теннисистка записала в свой актив четвертую победу в пятнадцати сыгранных матчах против Швёнтек, в том числе третью подряд. В январе Гауфф обыграла польку в рамках противостояния их сборных в командном турнире United Cup.

Коко Гауфф выиграла 11-й матч против соперницы из топ-5 рейтинга и третий раз в карьере вышла в финал на турнире WTA 1000. В 2023 году американка стала чемпионкой в Цинциннати, а в прошлом сезоне – в Пекине.

В целом для Гауфф это будет 11-й финал за время выступлений в Туре, в котором она будет бороться за свой десятый титул.

Во втором полуфинальном матче сегодня сыграют Элина Свитолина (Украина, 17) и Арина Соболенко (-, 1).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua