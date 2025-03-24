Майами. Монфис одолел Мунара и установил возрастной рекорд турнира, Джокович стал лидером по количеству выигранных матчей на “Мастерсах”

На турнире ATP 1000 в Майами завершился пятый игровой день



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 4) – Камило Уго Карабелли (Аргентина, LL) 6:1, 7:6(1)

Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) – Томми Пол (США, 12) 6:2, 7:6(4)

Каспер Рууд (Норвегия, 5) – Алехандро Табило (Чили, 30) 6:4, 7:6(4)

Брэндон Накашима (США, 31) – Давид Гоффен (Бельгия) 6:3, 6:7(5), 6:3

Гаэль Монфис (Франция) – Жауме Мунар (Испания) 7:5, 5:7, 7:6(1)

• Новак Джокович стал единоличным лидером по количеству выигранных матчей на “Мастерсах”, одержав 411-ю такую победу в карьере. Серб обошел по этому показателю испанца Рафаэля Надаля. За выход в четвертьфинал Джокович сыграет против итальнца Лоренцо Музетти, у которого выиграл семь из восьми их очных поединков.

• Гаэль Монфис за 2 часа 37 минут победил Жауме Мунара, отыграв подачу на матч соперника в решающем сете. 38-летний француз стал самым возрастным игроком, кому удалось дойти до четвертого круга в Майами и вторым вообще в истории турниров АТР 1000 (после 40-летнего Иво Карловича в Индиан-Уэллс-2019). За место в 1/4 финала Монфис сыграет против 25-й ракетки мира Себастьяна Корды, которого обыграл полторы недели назад в Индиан-Уэллс.

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