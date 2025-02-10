Доха. Даяна Ястремская против Пэйтон Стернс в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня стартует на турнире WTA 1000 в Дохе. Поединок против американки Пэйтон Стернс пройдет третьим запуском на корте Grandstand 2 (ориентировочное начало в 16:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 10.02.2025): 242/175

Призовые за карьеру: $5,031,330



Дата рождения: 08/10/2001 (23 года)

Место рождения: Цинциннати, США

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2024 – Rabat)

Высший рейтинг WTA: 43 (18/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 10.02.2025): 163/110

Призовые за карьеру: $1,994,350

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Даяна Ястремская – 3/2 | Ястремская третий раз играет на турнире в Дохе. В 2020 году она дошла до третьего круга основной сетки.

Пэйтон Стернс – 0/1 | Стернс второй год подряд играет в Дохе. В прошлом сезоне она проиграла в первом круге.

Выступления на харде (на 10/02/2025):

Даяна Ястремская – 141/109 (8/4 в этом году)

Пэйтон Стернс – 112/76 (4/4 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает небольшой фавориткой матча Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,75. На победу Пейтон Стернс предлагается коэффициент – 2,08 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Дохе)

Даяна Ястремская – 8/4

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – R1, Линц – Финал

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Пэйтон Стернс – 4/4

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 500 – 3/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

WTA 250 – 1/1 | Клуж-Напока – R2

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – П, В, В, В, В

Пэйтон Стернс – П, В, П, П, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 29/23 | Ястремская в этом году проведет четвертый матч против теннисистки из США. На турнире в Хобарте она победила Кэти Волынец и Энн Ли, после чего уступила Маккартни Кесслер.

Пэйтон Стернс – 2/0 | Стернс дважды играла против украинок и оба матча выиграла. В прошлом сезоне она была сильнее Леси Цуренко на US Open.

• Даяна Ястремская проведет 222-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 107 побед (49%);

• Пэйтон Стернс проведет 81-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 39 побед (49%);

• Даяна Ястремская проведет 56-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 23 победы (42%);

• Пэйтон Стернс проведет 23-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 9 побед (41%);

Победительница этого матча получит 23 500 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 16 900 долларов США призовых и 10 рейтинговых очков.

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