Пекин. Юлия Стародубцева против Айлы Томлянович в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева 25 сентября стартует на турнире WTA 1000 в Китае. Матч против австралийки Айлы Томлянович пройдет первым запуском на Корте №3 и начнется в 06:00 по киевскому времени



Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 63 (11/08/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 25/09/2025): 132/92

Призовые за карьеру: $1,532,675



Дата рождения: 07/05/1993 (32 года)

Место рождения: Загреб, Хорватия

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 32 (03/04/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 25/09/2025): 422/322

Призовые за карьеру: $7,172,002

H2H: 0-0

История на турнире

Юлия Стародубцева – 6/1 | Стародубцева второй год подряд играет в Пекине. В прошлом сезоне она из квалификации дошла до 1/4 финала.

Айла Томлянович – 3/5 | Томлянович шестой раз сыграет в Пекине и третий раз выступит в основной сетке. Ее лучший результат на этих кортах – второй круг в 2019 году.

Выступления на харде (на 25/09/2025):

Юлия Стародубцева – 71/44 (7/14 в этом году)

Айла Томлянович – 235/192 (7/11 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Пекине)

Юлия Стародубцева – 19/27

Grand Slam – 5/5 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3, Wimbledon – R2, US Open – R1

WTA 1000 – 9/7 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – R1, Мадрид – R4, Рим – QR1, Монреаль – R3, Цинциннати – R1

WTA 500 – 4/6 | Абу-Даби – QR1, Мерида – R1, Штутгарт – QR1, Бад-Гомбург – FQR, Вашингтон – R1

WTA 250 – 1/5 | Окленд – R1, Сингапур – R1, Ноттингем – R1, Кливленд – R1

WTA 125 – 0/3 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R1, Париж – R1, Илкли – R1

ITF WTT – 0/1 | Сарагоса (W100) – R1

Айла Томлянович – 20/21

Grand Slam – 2/4 | Australian Open – R2, Roland Garros – R2, Wimbledon – R1, US Open – R1

WTA 1000 – 4/6 | Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1, Мадрид – R1, Рим – R1, Монреаль – R1, Цинциннати – R2

WTA 500 – 8/6 | Аделаида – QR1, Чарльстон – R3, Лондон – R1, Берлин – FQR, Бад-Хомбург – R1, Монтеррей – R2

WTA 250 – 6/4 | Сингапур – R1, Остин – 1/2, Рабат – 1/2, Сан-Паулу – R1

WTA 125 – 0/1 | Вик – R1

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – П, П, П, П, В

Айла Томлянович – П, П, П, В, П

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 2/1 | Стародубцева в прошлом году трижды играла против теннисисток из Австралии – обыграла дважды Мэдисон Инглис и проиграла Тайле Престон.

Айла Томлянович – 6/11 | За последние три года Томлянович сыграла только один матч против украинок – проиграла Даяне Ястремской на прошлогоднем Ролан Гаррос.

• Юлия Стародубцева сыграет 38-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 15 побед (41%).

• Айла Томлянович проведет 395-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 181 победа (46%);

• Юлия Стародубцева сыграет 15-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 9 побед (64%).

• Айла Томлянович проведет 82-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 30 побед (37%);

Победительница этого матча получит 35 260 долларов призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 760 долларов призовых и 10 рейтинговых очков.

