Шакур Стивенсон по очкам победил Арутюняна и защитил пояс WBC

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

В ночь с 6 на 7 июля в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоялся чемпионский бой в легком весе.

На ринг вышли американец Шакур Стивенсон (21–0, 10 KO) и Артем Арутюнян из Германии (12–1, 7 KO)

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Американец Шакур Стивенсон успешно провел защиту титула WBC в легком весе.

Шакур доминировал на ринге, и по итогам 12 раундов все судьи отдали победу чемпиону мира (119–109, 118–110, 116–112).

Стивенсон является потенциальным соперником украинских боксеров Василия Ломаченко и Дениса Беринчика.

В андеркарде Робсон Консейсау (19–2–1, 9 KO) победил О'Шаки Фостера (22–3, 12 KO) раздельным решением судей и отобрал у него чемпионский титул по версии WBC во втором полулёгком весе – SD 12 (116–112, 112–116, 115–113).

Еще в одном поединке Кейшон Дэвис (11-0, 7 KO) деклассировал Мигеля Мадуэно (31-3, 28 KO)., однако финишировать досрочно не сумел: UD 10 (трижды по 99–91).

Шакур Стивенсон (США) – Артем Арутюнян (Германия) – UD 12 (119–109, 118–110, 116–112)

sport.ua