ФК Шахтер

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер» через социальные сети передал слова поддержки Александру Усику.

«Желаем успехов украинскому боксеру Александру Усику во втором бою с англичанином Тайсоном Фьюри 21 декабря», – говорится в обращении «Шахтера».

18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри

sport.ua