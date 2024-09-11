«Я ничего не боюсь, кроме...». Усик – о мотивации перед реваншем с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик рассказал о мотивации перед боем-реваншем с Тайсоном Фьюри.

«У меня невероятная мотивация. Мне часто задают этот вопрос. Что дальше? Да ничего дальше. Мы просто работаем каждый день. Каждый день – новый день.

Меня мотивирует моя команда, моя семья, моя вера в Бога, моя страна, жена моя, дети. То, что возле меня, растет со мной, то, что я люблю – это все меня мотивирует. Я ничего не боюсь, кроме Господа Бога. А боюсь я его – потому что люблю», – сказал Усик.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua