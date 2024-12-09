Шахтер – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Шахтер – Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Михайло Лозовий, UA-Футбол

В шестом туре основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет номинально домашний матч против мюнхенской "Баварии".

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В минувшем туре подопечные Марино Пушича были близки к выездной победе над ПСВ – горняки по ходу игры вели в счете 2:0, но пропустили три гола на последних минутах поединка (2:3).

Мюнхенцы, в свою очередь, дома минимально обыграли "ПСЖ" (1:0)

Матч "Шахтер" – "Бавария" состоится во вторник, 10 декабря и начнется в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в немецком Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене".

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Трансляция матча

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Трансляция матча Шахтер – Бавария Смотреть трансляцию

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