Рейтинг ATP. Овчаренко обновил свой личный рекорд и остается первой ракеткой Украины, Урсу и Сачко улучшили свои позиции

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Александр Овчаренко остается первой ракеткой Украины и на этой неделе обновил свой личный рекорд, поднявшись на 311-е место (+2).

Улучшили свои позиции Вадим Урсу – 384-е место (+15) и Виталий Сачко – 390-е место (+1).

Все еще за пределами топ-500 находятся Юрий Джавакян – 503-е место (+1) и Эрик Ваншельбойм – 531-е место (+1).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 102-е место. Виталий Сачко поднялся на 202-е место (+1) в парном рейтинге АТР, а Владислав Манафов занимает 238-ю позицию (-1).

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> РЕЙТИНГ ATP на 09 декабря 2024 года | парный разряд



Фото: ФТУ.

btu.org.ua