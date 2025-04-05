Пять французских теннисистов дисквалифицированы за участие в договорных матчах: один из них получил пожизненное отстранение

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о санкциях против пяти французских теннисистов за нарушение Программы по борьбе с коррупцией в теннисе (TACP).



Расследование связано с делом о договорных матчах, рассмотренным в Бельгии в 2023 году. Его ключевой фигурой стал лидер преступной группы Григор Саргсян, приговорённый к пяти годам тюремного заключения.

Янник Тиван (38 лет) — пожизненная дисквалификация

Экс-590-я ракетка мира признался в участии в 22 договорных матчах, включая 16 собственных, в период с 2017 по 2018 год, как часть французского уголовного расследования. Он запросил слушание перед независимым антикоррупционным судьёй профессором Ричардом Маклареном, который в письменном решении указал: «Факты по этому делу требуют применения самых строгих санкций».

Тиван оштрафован на $75,000 и обязан выплатить €37,400 в качестве компенсации. Санкция вступила в силу 14 февраля 2025 года.

Тома Брешемье (28 лет) — 7 лет и 6 месяцев дисквалификации

Экс-399-я ракетка мира признал вину в участии в 11 договорных матчах в 2017–2018 годах. Независимый судья Ян Милл назначил ему штраф в размере $40,000, из которых $27,500 — условно. Санкция действует с 12 февраля 2025 по 11 августа 2032 года.

Габриэль Пети (29 лет) — 6 лет и 6 месяцев дисквалификации

Экс-450-я ракетка мира не ответил на обвинения ITIA, несмотря на официальную доставку документов по адресу регистрации. Это означает автоматическое признание вины в семи случаях договорных матчей (2017–2018). Судья Чарльз Холландер наложил на него штраф в $35,000. Санкция вступила в силу 21 марта 2025 года, дисквалификация продлится до 20 сентября 2031 года.

Тома Сетоджи (29 лет) — 10 лет дисквалификации

Бывший №794 мира признан виновным в фиксации трёх матчей в 2017 году и непредоставлении информации о попытке подкупа в 2018 году.

Он оштрафован на $20,000 и должен выплатить €5,500 в качестве компенсации. Санкция действует с 1 апреля 2025 по 31 марта 2035 года.

Юго Добьяс (28 лет) — 2 года дисквалификации

Экс-972-я ракетка мира признался в фиксации двух матчей в 2017 году в рамках расследования ITIA. Он не стал оспаривать обвинения, и санкция вступила в силу 21 марта 2025 года. Штраф — $15,000, дисквалификация продлится до 20 марта 2027 года.

На время действия санкций игроки не имеют права участвовать, тренировать или даже присутствовать на любом теннисном турнире, санкционированном членами ITIA: ATP, WTA, ITF, федерациями Франции, США, Австралии, Уимблдоном и Олимпийским комитетом.

Отметим, что ​Григор Саргсян, известный как “Маэстро”, возглавлял одну из крупнейших в теннисе сетей по организации договорных матчей. В 2023 году он был приговорен бельгийским судом к пяти годам тюремного заключения за свою деятельность. ​Согласно данным Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), около 30 игроков получили разные дисквалификации за связи с синдикатом Саргсяна.



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