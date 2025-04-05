Леннокс ЛЬЮИС – о смерти легенды: «Я не воспринимал это как что-то плохое»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

22 марта 2025 года боксерский мир всколыхнула трагическая весть – на 76-м году жизни перестало биться сердце у легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.

На смерть «Великого Джорджа» отреагировал бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис.

«Форман вдохновлял на бокс. Но я о нем много не знал, ведь когда-то был сосредоточен на Мохаммеде Али.

Я видел и слышал его комментарии о моих боях, однако я не воспринимал это как что-то плохое. Я всегда слушал то, что он мне говорил. Если Форман говорил, что мне надо больше работать джебом, я всегда к этому прислушивался. Он вдохновлял меня идти в зал и работать», – сказал Леннокс.

sport.ua