Сила маленьких шагов: Элина Свитолина лично встретилась с победителями проекта «Играй за Украину»

В рамках завершения всеукраинского проекта «Играй за Украину» от Новой почты состоялась особая встреча: легенда украинского тенниса Элина Свитолина лично пообщалась с тремя участниками, чьи истории стали символами силы, стойкости и веры в себя.



Кампания «Играй за Украину» объединила более 55 000 историй украинцев, которые, несмотря на войну, продолжают двигаться вперёд. Служба, переезд, преодоление страхов, возвращение к спорту, открытие бизнеса – каждая история напоминала: даже маленький шаг – это победа.

Победителей определяли путём голосования: более 43 000 человек выбрали троих, чьи истории вдохновили особенно.

Роман Бурлака, Винница (1 594 голоса)

Пять лет служил в Силах обороны Украины. После тяжёлого ранения завершил службу, но не сдался: возвращается в большой теннис и мечтает стать тренером.

«Когда получил сообщение о победе, не мог поверить. Среди всех – такие сильные истории. Моя казалась самой обычной. Но я счастлив, что меня поддержали», – поделился своими эмоциями Роман.

Даниэла, Киев (1 498 голосов)

Родом из оккупированного Донецка. Несмотря на запрет украинского языка, готовилась к ВНО и поступила в украинский вуз. Сегодня — будущая врач, завершает интернатуру в киевской клинике.

Яна Румпа, Киев (1 423 голоса)

Мечтала стать адвокатом. После оккупации родного города переехала в Киев. Самым большим вызовом стала фобия публичных выступлений. Сегодня она уже работает по профессии.

«Я несколько раз откладывала написание истории, потому что казалось, что в моей жизни нет побед, о которых стоит говорить. Но именно благодаря этому проекту я впервые задумалась о своих достижениях. Когда написала историю – поняла: мне есть чем гордиться. Я искренне благодарна Новой почте за такой глубокий подход и вопрос озвученный Элиной Свитолиной – «А какая твоя победа?», – рассказала Яна.

На завершающем этапе кампании Роман, Даниэла и Яна встретились с Элиной Свитолиной. В непринуждённой атмосфере они пообщались о силе личных решений, поддержке, сложных этапах и том, что помогает держаться – даже в самые тяжёлые времена.





Проект реализовывался в Украине, Польше и Германии, где проживает много украинцев. Его цель – показать: личные достижения, даже самые маленькие, важны для общей победы.

«Война выматывает, и это нормально чувствовать усталость. Но важно замечать свои достижения, поддерживать друг друга, искать силы и быть рядом с теми, кому тяжело», – отметила директор по управлению репутацией Новой почты Елена Плахова.

Каждый участник получил памятный символ – красный теннисный мяч с автографом Элины Свитолиной. Он стал напоминанием: за большой победой всегда стоят миллионы личных.



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