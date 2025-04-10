Леклер протестирует новые настройки в Бахрейне

Шарль Леклер планирует протестировать новый вариант настроек машины на Гран При Бахрейна. Гонщик Ferrari сделает это в рамках поиска решения проблем с нехваткой скорости на первых трёх этапах сезона.

Итальянское издание Corriere dello Sport пишет, что на прошлом этапе в Японии в субботу Шарль Леклер проинформировал руководителя Скудерии Фредерика Вассёра, что «пойдёт другим путём» в работе с настройками SF-25 в Бахрейне, выбрав направление, которое отличается от того, которого команда придерживалась в этом году.

Более того, в статье утверждается, что в Ferrari «ловят каждое слово Льюиса Хэмилтона» с того момента, как он присоединился к команде. Не исключено, что Леклеру просто не подходят настройки напарника, и с этим связано его решение протестировать другой подход.

Трасса Сахир подходит для экспериментов Ferrari, поскольку в феврале здесь прошли предсезонные тесты, и в распоряжении инженеров много информации для сравнения.

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