Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Лерена

1 мая на арене «Sunbet Arena» в Претории (ЮАР) состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Legacy Boxing Promotions.

Главным событием станет титульный бой в бриджервейте – на ринг выйдут обладатель титула WBC Кевин Лерена (30–3, 14 КО, ЮАР) и претендент из Украины Сергей Радченко (11–7, 5 КО). Южноафриканский боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя:

«Конечно, я волнуюсь. Впервые титульный бой пройдет в Южной Африке. Я прошел тяжелый тренировочный лагерь, но тепер могу сказать, что готов к поединку. У меня такой менталитет – отдавать все силы на ринге.

Меня ждет серьезная задача, ведь Сергей Радченко – очень сильный украинский боксер. Но на ринге болельщики увидят настоящее зрелище. Я никогда не жалею себя и полностью выкладываюсь на тренировках», – сказал Лерена.

Южноафриканец в последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, уступил единогласным решением судей австралийцу Джастису Хуни. После той неудачи Лерена был повышен в статусе и получил титул чемпиона WBC.

Радченко имеет серию из четырех побед подряд. В августе 2024 года украинский боксер в Киеве одолел представителя Сербии Андрея Пешича (UD 12).

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sport.ua