Эдди ХИРН: «Усик, ты действительно хочешь драться с ним? Дают мало денег»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, почему абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вряд ли проведет бой против Джозефа Паркера.

«Если бы у меня сейчас был такой боксер, как Александр Усик, я бы его спросил: «Ты действительно хочешь драться с Джозефом Паркером? Где мотивация? Это тяжелый бой, а денег дают мало. Ты просто защищаешь свой титул. Мотивирует ли тебя этот бой?», – сказал Хирн.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером – победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

sport.ua