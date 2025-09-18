Ландо Норрис: Людям нравится плохо говорить о других

Ландо Норрис рассказал, что его не удивила негативная реакция на командную тактику во время Гран При Италии.

По ходу гонки в Монце за счёт заминки на пит-стопе Норриса Оскар Пиастри опередил напарника, но затем по просьбе команды вернул позицию Ландо. Многим такое решение команды не понравились. В частности, бывший гонщик Дэвид Култхард назвал действия McLaren «манипулированием» результатами. В четверг в Баку Норрис ответил на критику.

Ландо Норрис: «Я должен кое-что прояснить. Когда после финиша я давал интервью, то не знал о некоторых вещах, таких как «подрезка» со стороны Шарля Леклера, но которые учитывались командой при принятии решения. Решение было принято не только из-за пит-стопа – оно основывалось на множестве факторов.

Но главное, что мы с Оскаром оба согласились на это решение и приняли его, как единая команда. Подобное произошло впервые за долгое время, и причиной был не только мой медленный пит-стоп. Совокупность нескольких факторов привела к решению команды поменять нас позициями. Например, как это было в Венгрии в прошлом году.

Конечно, в команде пытаются поддерживать между нами честную борьбу, но им редко приходится вмешиваться и помогать кому-то из нас.

Таков современный мир – всё, что хотят делать люди, это быть негативно настроенными и плохо говорить о других. Так что такая реакция на наше решение меня не удивляет. Прессе нужны яркие заголовки, чтобы люди их читали. Как я сказал, такая реакция меня совсем не удивила.

На команду это никак не повлияло, поскольку такая реакция была ожидаемой. В нашем мире больше негатива, чем позитива. Мы продолжим действовать так, как считаем нужным, независимо от того, нравится это людям или нет. Это не наша проблема, и нас [критика] особо не волнует. Главное, что нас всё устраивает. Мы сосредоточены на собственных интересах».

