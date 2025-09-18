Сеул. Крейчикова отыграла матчболы в противостоянии с Радукану, Зайдель победила действующую чемпионку

На турнире WTA 500 в Южной Корее завершились матчи второго круга



Сеул, Южная Корея • 15-21 сентября • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Беатрис Аддад Мая (Бразилия)

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:3, 6:2

Барбора Крейчикова (Чехия) – Эмма Радукану (Великобритания, 8/WC) 4:6, 7:6(10), 6:1

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Диана Шнайдер (-, 5) 6:4, 6:4

Катержина Синякова (Чехия, Q) – Дарья Касаткина (Австралия, 4) 7:6(2), 6:2

Элла Зайдель (Германия, Q) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 6) 6:7(4), 7:6(3), 7:5

Екатерина Александрова (-, 2) – Лоис Буассон (Франция) 4:6, 6:2, 6:2

Барбора Крейчикова во втором сете матча против Эммы Радукану проигрывала со счетом 2:5 и отыграла три матчбола, два из которых на тай-брейке. В четвертьфинале чешка встретится с Игой Швёнтек, которой уступила в трех из пяти противостояний.

Сюзан Ламенс (№64 WTA) одержала первую победу над соперницей из топ-20 рейтинга за семь сыгранных матчей. В этом году она проиграла в четырех таких встречах. Нидерландская теннисистка шестой раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA и за своей третий полуфинал будет бороться с Катержиной Синяковой.

Элла Зайдель (№105 WTA) в решающем сете уступала со счетом 2:5, затем отыграла матчбол и выиграла пять геймов подряд. Немецкая теннисистка записала в свой актив третью победу над соперницей, входящей в топ-30, и четвертый раз в карьере пробилась в четвертьфинал соревнований уровня Тура. Дальше Зайдель сыграет против Екатерины Александровой.

