Футбол

Вингер Ливерпуля может покинуть команду уже в январе

    • Вингер Федерико Кьеза, вероятно, будет вынужден покинуть "Ливерпуль" во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Football Insider.

    После своего перехода на "Энфилд" итальянец не смог закрепиться в основном составе, а недавние приобретения новых игроков еще больше ухудшили его положение.

    По информации источника, менеджмент клуба и сам игрок могут рассмотреть вариант с трансфером в январе, чтобы обеспечить Кьезе больше игровой практики.

    Федерико в текущем сезоне сыграл 4 матча 47 минут.

    www.ua-football.com

