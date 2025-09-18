Вингер Ливерпуля может покинуть команду уже в январе

Вингер Федерико Кьеза, вероятно, будет вынужден покинуть "Ливерпуль" во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Football Insider.

После своего перехода на "Энфилд" итальянец не смог закрепиться в основном составе, а недавние приобретения новых игроков еще больше ухудшили его положение.

По информации источника, менеджмент клуба и сам игрок могут рассмотреть вариант с трансфером в январе, чтобы обеспечить Кьезе больше игровой практики.

Федерико в текущем сезоне сыграл 4 матча 47 минут.

www.ua-football.com