Тони БЕЛЛЬЮ: «Без тебя мир стал хуже»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

На 46-м году жизни скончался бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон.

По информации британской полиции, спортсмена нашли мертвым в его доме в Большом Манчестере.

На смерть одного из лучших боксеров Великобритании отреагировал Тони Беллью.

«Небеса получили ангела в боксерских перчатках! Все любили Рикки, и он был очень приятным человеком, он действительно был народным чемпионом. Мои мысли с его детьми и его семьей. Без тебя мир стал хуже!», – отреагировал Тони.

Во время боксерской карьеры Хаттон завоевал несколько чемпионских поясов и был признан Боксером года в 2015-м.

Последний бой провел против украинца Вячеслава Сенченко, который нокаутировал Хаттона в 9-м раунде.

sport.ua