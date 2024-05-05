В ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) прошел большой чемпионский бой.
В главном 12-раундовом поединке на ринге сошлись мексиканцы Сауль Альварес (60–2–2, 39 KO) и Хайме Мунгия (43–0, 34 KO).
Канело защищал абсолютный титул – пояса чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO в суперсреднем весе.
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Бой проходил с некоторым преимуществом Канело. Он даже отправил соперника в нокдаун в 4-м раунде, и рефери отсчитал.
По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Саулю Альваресу: 117–110, 116–111, 115–112. Это его 61-я победа в карьере. Канело защитил абсолютный титул чемпиона мира, владея поясами по всем 4 основным версиям.
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Сауль Альварес (Мексика) – Хайме Мунгия (Мексика) – UD 12 (117–110, 116–111, 115–112)
ВИДЕО. Как Сауль Альварес отправил в нокдаун Хайме Мунгию