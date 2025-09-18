Бортолето: Надеюсь, мы поборемся за шестое место

За восемь гонок до конца сезона Sauber занимает восьмое место в Кубке конструкторов, но всего семь очков уступает соперникам из Aston Martin на шестом. Габриэль Боролето надеется, что его команде по силам сократить такое отставание.

Габриэль Бортолето: «В Баку определённо одна из самых сложных трасс в сезоне, поскольку является городской, и здесь нужны настройки на низкую прижимную силу. Надеюсь, мы сможем бороться за позиции, за которые мы боролись в последних гонках. Приятно бороться за очки, поскольку такие результаты придают уверенность и команде, и мне.

Если мы хорошо будем делать свою работу, то сможем показывать результаты, которые и должны показывать. На трассе важно выжать максимум из машины, сделать всё, что в наших силах.

Я надеюсь, что мы сможем показать всё, на что способны и побороться за шестое место в Кубке конструкторов по итогам года».

Источник