Видео: Круг по Монако с Эстебаном Оконом

Эстебан Окон за время карьеры в Формуле 1 трижды поднимался на подиум, в том числе это ему удалось в прошлом году в Монако, потому французский гонщик Alpine с удовольствием рассказывает о классической городской трассе. Тем более этот Гран При вполне можно считать его домашней гонкой.

В преддверии этапа в Монако Эстебан проехав круг на симуляторе по виртуальной версии легендарного уличного кольца.

Эстебан Окон: «Всем привет, сегодня прокатимся по улицам Монако – это особенная трасса, так что вперёд! Всё начинается в повороте Rascasse – это последний поворот круга, но там важно хорошо подготовиться. На прямой разгоняемся, причём включаем DRS сразу после поворота, поэтому, когда вы открываете крыло, пробуксовка ведущих колёс всё ещё продолжается.

В конце прямой точка очень жёсткого торможения, и здесь всё нужно сделать правильно. Проходим первый поворот, он называется Sainte Devote, затем на полном газу преодолеваем подъём, где на всём его протяжении довольно неровный асфальт.

На входе в поворот Massenet стараемся сохранить максимально возможную скорость, после чего прижимаемся влево, готовясь пройти следующий поворот, где важно обогнуть кочку. Затем как можно позже тормозим в повороте Mirabeau, правильно выходим на апекс и преодолеваем шпильку – самый крутой поворот среди всех трасс календаря.

Готовимся пройти 90-градусный правый поворот, который следует после шпильки, а затем стараемся правильно преодолеть поворот Portier, за которым начинается туннель.

В туннеле мчимся на полной скорости, хотя там может быть скользко, поэтому надо быть осторожным и внимательным. Тормозим за сто метров до шиканы, проезжаем как можно ближе к барьерам, а если пытаемся обогнать какую-то машину, то используем поребрик.

Затем снова разгоняемся, проходим поворот Tabac, где нужно действовать очень уверенно, чтобы затем на большой скорости пройти шикану в районе бассейна, после чего шикану 15-го и 16-го поворотов, но там запросто можно ошибиться.

Теперь вновь приближаемся к повороту Rascasse, где надо держаться как можно ближе к барьерам, и, включив DRS, завершаем круг по трассе в Монако!»

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