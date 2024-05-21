Гаэль Монфис: «Не стоит думать, что я ленивый только из-за того, что я получаю удовольствие на корте»

Французский теннисист Гаэль Монфис — о своем образе «ленивого» игрока, желании продолжать карьеру и о восхищении своей супругой Элиной Свитолиной

О мнении болельщиков, что он ленивый

«[Люди говорят] «А, Монфис не дисциплинирован. Люди, не стоит так думать только из-за того, что я получаю удовольствие на корте. За его пределами я выполняю огромную работу»

О поиске нового тренера и образе «ленивого» игрока

«Мне повезло, потому что некоторые люди [верили в меня], но некоторые люди?…. Скажем, вы на самом деле меня не знаете, я звоню вам, и вы слышали много историй, вы видели мою личность на корте. Трудно [поверить], когда я говорю, что просыпаюсь в семь утра, бегаю два часа, что я могу выполнять эту работу. Именно так это и происходит. Так что я говорю: «Да, я это делаю».

Некоторые люди пытаются сравнить меня и мою жену. Моя жена выглядит суперпрофессионалом, а я не выгляжу как профессионал в определенном смысле. Но это не совсем так, потому что у меня есть своя рабочая этика. Я работаю. Это смешно, но, в конце концов, мне это не вредит. Единственное, чего я хочу, чтобы люди никогда не забывали, что для достижения успеха или чего-то другого ты не обязан слушать других людей».

О мнении в теннисном мире, что он не смог максимально раскрыть свой талант

«[Люди] хотят максимизировать потенциал каждого… Нет, это не так. Я не очень переживаю об этом, потому что когда я был молодым, единственными людьми, которые верили в меня, и которые сейчас, я надеюсь, очень гордятся [мной], были мои родители. Когда я сказал им, что хочу стать теннисистом… Там, откуда я родом, [люди ответили бы]: «О чем ты говоришь?». Так что, мои родители это в некотором смысле те, кто сейчас смеются последними. Я осуществил свою мечту. Когда мне было 11 лет и люди спрашивали: «Какая твоя мечта?». Я отвечал, что хочу быть в десятке лучших, быть профессиональным топ-теннисистом. Так что не мечтайте за меня, не создавайте мечты вместо меня».

О вдохновении от возвращения в Тур жены Элины Свитолиной

«Я впечатлен ею. Она была беременна, тогда же произошло российское вторжение в Украину. Это был большой удар для нее. Она родила ребенка и была очень мотивирована достаточно рано вернуться в топ. Рабочая этика, дисциплина, которая у нее была, также то, что она очень вовлечена в [дела] Украины… Она прекрасно справлялась с давлением, играя за себя, играя за свою страну и будучи хорошей мамой. Иметь возможность заниматься семьёй, фондом, всем… Это просто «Вау». За этой девушкой стоит сильная женщина, и, как я уже говорил, она просто удивительная».

О желании продолжать карьеру

«Иногда, не буду врать, я немного сомневался. Я становлюсь еще немного старше. Я получаю травмы. Нужно выполнять всю эту [работу]. Нелегко возвращаться к соревнованиям. В прошлом году я был дома и пытался позвонить людям, мол, не хотите ли вы поработать со мной. Люди забывают, что ты все еще способен на это, и ты пытаешься убедить людей, что ты еще можешь это делать. Тебе говорят, да, но ведь тебе уже 37…».

О предстоящем выступлении на Ролан Гаррос

«Мне удалось пережить сумасшедшие эмоции, сумасшедшие воспоминания на этом турнире. Я очень надеюсь, что у меня будет еще несколько таких, а потом эта глава будет закончена».

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