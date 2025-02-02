Монпелье. Оже-Альяссим выиграл второй титул ATP в сезоне

Феликс Оже-Альяссим стал новым чемпионом на турнире во Франции



Монпелье, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – Александар Ковачевич (США, Q) 6:2, 6:7(7), 7:2(2)

Канадский теннисист выиграл второй из двух сыгранных финалов в этом году. В прошлом месяце Оже-Альяссим победил на турнире ATP в Аделаиде.

“Пожалуй, это был самый сумасшедший финал, которые я когда-либо играл, уступил бы я сегодня или выиграл. Сумасшедший матч. Я очень хорошо начал, но отдаю должное Алексу, он поднял свой уровень. Мы оба продемонстрировали теннис высокого уровня. Учитывая, как он играл во втором сете, этот матч заслуживал и на третий”.

Путь к победе:

R32: BYE

R16: Артур Казо (Франция) 6:4, 7:6(5)

QF: Бу Юньчаокэтэ (Китай, 8) 6:3, 6:4

SF: Йеспер де Йонг (Нидерланды) 6:4 7:6(4)

FR: Александар Ковачевич (США, Q) 6:2, 6:7(7), 7:2(2)

Феликс Оже-Альяссим сыграл сегодня свой 17-й решающий матч в карьере и выиграл седьмой трофей. Также отметим, что это шестой титул для канадца на соревнованиях, которые проводятся в зале.

Александар Ковачевич, который стартовал в Монпелье с квалификации, провёл дебютный финал на уровне ATP. По итогам турнира во Франции американский теннисист вернётся в топ-100 на 75-й позиции и приблизится к своему личному рекорду (№72).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua