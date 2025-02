Дончич официально стал игроком Лейкерс, Дэвис перешел в Даллас

Клубы совершили обмен звездных игроков

Cловенский разыгрывающий Лука Дончич официально стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс. В обратном направлении в Даллас Маверикс ушел центровой Энтони Дэвис.

Ранее сообщалось, что Лейкерс и Маверикс планируют провести масштабный обмен игроков с участием Юты Джаз. Помимо обмена ключевыми игроками, Лейкерс получат Маркиффа Морриса и Макси Клебера, а Даллас — Макса Кристи и первый пик драфта в 2029-м году. Третья сторона, Юта, получит Джалена Худ-Шифино и два пика второго раунда драфта 2025 года, принадлежащие Лос-Анджелес Клипперс и Даллас Маверикс.

В Луке Дончиче Лейкерс видят ключевого игрока франшизы на ближайшее десятилетие. В нынешнем сезоне словенец в среднем набирает за игру 28,1 очков. Энтони Дэвис — 25,1 очков.

В турнирной таблице Западной Конференции Даллас идет на восьмой позиции (26-23). Лейкерс занимают пятое место (28-19).

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 2, 2025