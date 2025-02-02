Серия А. Рома – Наполи 1:1. Блестящие серии обеих команд прерваны

Римляне отыгрываются в добавленное время

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Серия А. 23-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" – "Наполи" 1:1

Голы: Анхелиньо 90+2 – Спинаццола 29

"Рома": Свилар, Ренш (Бальданци 80), Манчини, Ндика, Анхелиньо, М. Коне (Паредес 56), Кристанте (Довбик 64), Писилли, Суле, Эль-Шаарави (Салемакерс 55), Шомуродов (Дибала 80)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Спинаццола, Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Политано (Распадори 86), Лукаку (Симеоне 81), Нерес (Мадзокки 76)

Предупреждения: М. Коне 51, Писилли 72 – Политано 14

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

"Рома" выиграла дома семь матчей во всех турнирах подряд, четыре в лиге подряд, забив в этих четырех 14 мячей. "Наполи" выиграл на всех полях в лиге семь матчей подряд, в гостях в лиге – пять матчей подряд, забив в этих пяти 12 мячей. Сегодня эти команды встретились, выдали очередное драматичное, эмоциональное Солнечное дерби. И не победили, прервав свои серии.

Первым соперником в третьей каденции Клаудио Раньери в "Роме" был как раз "Наполи". В Неаполе. И уже тогда разваленная до прихода Клаудио команда отыграла весьма прилично. Проиграла лишь со счетом 0:1, могла сравнять, когда Артем Довбик попал в перекладину. С тех пор она сплотилась, сильно добавила. И было бы несправедливо завершить сегодня с тем же результатом.

Справедливо для нее было бы завершить с таким же в кадровом плане. Раньери неожиданно решил отправить в запас Хуммельса, Салемакерса, Паредеса, Дибалу, Лоренцо Пеллегрини, Довбика – игроков стартового состава. Видел усталость игроков от игры в Еврокубках? Желал сберечь силы перед матчем Кубка посреди недели? Скорее всего. За это он чуть не поплатился.

"Наполи" не играет ни в Еврокубках, ни даже в Кубке. Поэтому выставил тот самый стартовый состав, который в предыдущих двух турах добывал сложнейшие и почетнейшие победы над "Аталантой" (в гостях) и "Ювентусом". И здесь этот состав начал мощно. Доминируя почти весь первый тайм. Много не создав, пробив по воротам лишь трижды, но гол найдя.

Лукаку мог забить после прорыва, но под давлением защитников покатил неточно. МакТоминей отлично подключился в штрафную, но пробил слабо, и Свилар четко взял. А вот длинный заброс центрального защитника Жезуса по левой стороне нашел левого защитника Спинаццолу, и тот перебросил Свилара. Гол производства двух бывших игроков "Ромы".

В концовке тайма "Рома" проснулась, подала серию штрафных, угловых и "кроссов" с игры. Мерет спас от удара головой Ндики с отскоком от газона. Во втором она уже доминировала, пыталась давить. Хотя получалось у нее мало. Постепенно "Наполи" и отодвинул игру от своих ворот и даже атаковал. Хотя также действовал в атаке неточно, некачественно.

В последней стадии матча римляне начали создавать. А Антонио Конте выпустил защитника Мадзокки вместо вингера Нереса. Что ему в итоге не помогло. Паредес пробил штрафной удар в стойку. А вот с игры хозяева разыграли на правом фланге, Салемакерс забросил оттуда, а Анхелиньо, левый защитник, забивший и "Айнтрахту" в Лиге Европы в четверг, четко пробил с полулета.

Лишь во второй раз в сезоне "везувиани" не побеждают в матче, в котором забили первыми. Первым был как раз в гостях против "Интера". Они остаются лидерами, но упускают шанс оторваться от того же "Интера" – три очка отрыва при матче последнего в запасе. А "Рома" не сумела добыть первую серию из трех побед в лиге с марта 2024-го года и остается девятой.

Довбик забил в трех предыдущих матчах лиги, хотя в двух – с пенальти. Здесь он вышел на замену на 64-ой минуте, играя рядом с еще одним форвардом Шомуродовым. Такой тандем очень хорошо сработал во втором тайме предыдущего матча лиги – в гостях против "Удинезе". Но сегодня он не помог. Шомуродова заменили на 80-ой минуте.

Украинец дважды сыграл пяткой на обоих флангах в штрафную, но мяч не дошел. Прорывался справа, но был остановлен. А затем исчез. В итоге он коснулся мяча семь раз (однажды – в штрафной площадке соперника), отдал четыре передачи, три из них точные. Участвовал в четырех единоборствах (кстати, все – воздушные), но выиграл лишь одно. Четырежды потерял мяч.

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