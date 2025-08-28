«Травма, которая обострилась». Сиренко – об операции и возвращении на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Сиренко

Украинский боксер Владислав Сиренко (22–1, 19 КО), который выступает в супертяжелом весе, в эксклюзивном комментарии для Sport.ua рассказал о своей операции и планах до конца 2025 года:

«Это давняя травма, которая обострилась после последнего боя. Сейчас есть время, поэтому решил пройти операцию и полностью восстановиться. Ориентировочные сроки восстановления есть, но конкретных дат пока назвать не могу. Мое желание и план – провести еще один бой до конца года.

В первую очередь хочу вернуться в ринг без травм и быть готовым на все сто. После этого уже будем искать возможность для хорошего поединка», – сообщил Сиренко.

Украинский супертяж последний раз выходил на ринг в июле, когда встретился с британским боксером Соломоном Дакресом. Это противостояние состоялось на шоу Александра Усика и Даниеля Дюбуа.

По итогам десяти раундов Сиренко уступил единогласным решением судей. Это первое поражение в профессиональной карьере Владислава.

sport.ua