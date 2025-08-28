Милан изучает возможность подписать защитника Манчестер Сити. В конкурентах — клубы из других чемпионатов

Английский "Манчестер Сити" до сих пор окончательно не решил вопрос о продаже ненужных для Пепа Гвардиолы игроков. Следовательно, один из таких футболистов находится на "перекрестке" своего будущего.

30-летний швейцарский центральный защитник "горожан" Мануэль Аканджи привлёк к себе внимание многих европейских команд. Кроме турецкого "Галатасарая" и немецкого "Байера" появился ещё один претендент – "Милан".

"Милан" в последнее время собирает информацию о потенциале такого соглашения и хочет воспользоваться тем, что сам Аканджи не хочет ехать в Турцию. В настоящее время переговорный процесс продолжается.

Его цена, по данным портала Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро. Трудовой договор с "Сити" действителен до 30 июня 2027 года.

www.ua-football.com