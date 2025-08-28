Прогноз и где смотреть матч Костюк — Сонмез US Open 2025

28 августа в рамках Открытого чемпионата США по теннису (US Open 2025) состоится поединок между украинской теннисисткой Мартой Костюк (WTA 28) и турецкой спортсменкой Зейнеп Сонмез (WTA 81). Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта ubp.com.ua.

Трансляция

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени. Смотреть за ходом матча можно на канале Eurosport и на платформе MEGOGO.

Марта Костюк: стремление к успеху

Марта Костюк — единственная украинская теннисистка, которая прошла во второй круг US Open 2025. Это событие привлекает большое внимание, и теперь цель Костюк — продержаться на турнире как можно дольше. Сетка турнира не выглядит особенно сложной, и в случае победы в этом матче украинка встретится с победительницей пары Сарасуа — Парри.

Перед началом турнира у Костюк были проблемы с кистью, из-за которых она не могла сыграть на турнире в Монреале с Рыбакиной и в Цинциннати с Свентек. Однако в первом круге US Open здоровья не подвело: она обыграла Кэти Бултер с уверенным счетом 6:4, 6:4. Несмотря на это, матч не был идеальным: Костюк не реализовала 5 матчболов на подаче противницы, а когда подавала на матч, уступала 0:40. Тем не менее, она смогла удержать свою подачу и выиграть.

На US Open Костюк никогда не проходила дальше третьего круга, но сейчас она настроена на прорыв.

Зейнеп Сонмез: стремительный прогресс

Зейнеп Сонмез играет с переменным успехом в этом сезоне. На ее счету 19 побед и 19 поражений. В первом круге US Open она одержала победу над американкой Кэти Волынец с результатом 6:3, 6:4. Это был хороший старт для турчанки, которая в этом году дебютирует в основной сетке турнира и уже достигла второго круга, что является её рекордом.

Сонмез продемонстрировала прогресс в своей игре, несмотря на несколько поражений в последних матчах. В начале года она поднялась на семь позиций в мировом рейтинге, что является отличным результатом. Однако турнир в Нью-Йорке оказался непростым для Зейнеп, и она постарается доказать, что её достижения не случайны.

Личные встречи

Теннисистки уже встречались в этом году на турнире в Дохе, где Костюк одержала уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:3.

Прогноз на матч

Марта Костюк является фаворитом этого поединка, и это вполне оправдано, учитывая её высокое место в рейтинге. Она выглядит сильнее соперницы, и, вероятно, будет доминировать на корте, пытаясь закончить матч в три сета.

Рекомендуется ставка на победу Костюк с форой -1,5 сета. Букмекерские компании оценивают этот исход коэффициентом 1.61.

