Четвертая ракетка мира и победительница Australian Open запустили подкаст о теннисе

Джессика Пегула и Мэдисон Кис вместе с Дженнифер Брэйди и Дезире Кравчик представили собственное разговорное шоу «The Player’s Box» (Бокс игрока)



О подкасте Пегула рассказала на пресс-конференции после победы во втором круге US Open.

“Мы все уже несколько лет очень близкие подруги. Мы всегда в шутку говорили, что нам следует сделать подкаст, но, думаю, так говорят все, а до дела дело так и не доходит. А потом мы увидели, как ребята (Джон Иснер, Стив Джонсон, Сэм Куэрри и Джек Сок) запустили “Nothing Major”, и подумали: “Да если они могут, то мы тоже разберёмся. Ну реально же”.

По словам американки, поддержка от команды “Nothing Major” стала важным толчком для запуска собственного шоу.

“Они постоянно повторяли: «Вам надо это сделать, вы должны это сделать». И мы, честно говоря, слепили все вместе. Мы думали начать еще до US Open или во время первой недели, потому что именно здесь больше всего внимания. Решили, что Нью-Йорк – это идеальное место для старта. И буквально за две-три недели вместе с командой всё организовали”.

Первый эпизод The Player’s Box вышел во вторник, и страница подкаста в Instagram уже собрала почти 10 тысяч подписчиков. Согласно официальной информации, новые эпизоды будут выходить каждую неделю

“Мы получили очень классные отзывы, – говорит Джессика. – Это было что-то веселое, что мы хотели сделать как друзья. Нам показалось, что мы можем дать интересные инсайты для тех, кто еще выступает в Туре. У каждой из нас был свой особенный путь на вершину, мы пережили много травм и сложных моментов. Я думаю, что наша дружба тоже очень помогла нам со всеми этими путешествиями, с таким стилем жизни, который мы ведем. Это оказалось действительно хорошим развлечением и даже имело немного терапевтический эффект для нас. И теперь мы просто делимся этим с остальным миром”.

Несмотря на это, сама Пегула не считает себя заядлой слушательницей подкастов: “Я даже наш собственный еще не слушала!”, – пошутила она. “Я думаю, что подкаст – это веселый способ немного лучше контролировать собственную историю. Это круто, и мы все равно хотим оставаться на связи с нашими болельщиками. Самое интересное и приятное для нас уже сейчас – отвечать на вопросы фанов и получать от них идеи, что они хотят услышать. Иметь такой контроль намного приятнее, чем наоборот, когда мы не можем выбирать, что показывают и что мы делаем для медиа”.



btu.org.ua