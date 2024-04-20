Марта Костюк: «Моя карьера началась с 14 поражений против соперниц из топ-10, теперь я пытаюсь немного выровнять ситуацию с этими цифрами»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала свою победу над восьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой в полуфинале турнира в Штутгарте

— Марта, поздравляем, что завершили свой матч меньше, чем за два часа (все смеются). В первом сете вы лидировали 5-1, но потом игра дошла до тай-брейка. Будьте честной: вам захотелось немного поволноваться, немного добавить перца?

— Нет, нет, мне было уже достаточно (смеется). У меня был этот спорный момент [с решением судьи], я до сих пор не согласна с ним. Иначе сет был бы у меня в кармане. Но это теннис, произойти может что угодно. Я очень счастлива, что смогла выиграть этот матч в двух сетах, особенно, что выиграла тай-брейк. Победа — это победа, прошлое — это прошлое (смеется).

— Марта, вы играли с теннисисткой, которая двигается по корту так же хорошо, как вы. Насколько весело играть почти с самой собой в этом аспекте?

— Нет (смеется). Нет. Я вчера еще играли против Коко Гауфф и она одна из лучших теннисисток в туре в плане передвижения по корту. Оба матча были тяжелыми в этих моментах, что ты не можешь спешить, что нужно открыть корт как можно больше, ты не можешь позволить себе много невынужденных ошибок с такими соперницами, потому что именно этого оно ждут. Сегодня мне действительно нужно было быть очень терпеливой.

— Вы обыграли седьмую ракетку и финалистку Australian Open Чжэн Циньвэнь, третью ракетку мира и победительницу US Open Коко Гауфф, а сегодня — чемпионку Уимблдона и восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову. Вы открыли [разблокировали] новый уровень Марты Костюк? Это удивительная серия.

— Думаю, что немногие знают, но моя карьера началась со статистикой 0-14 против соперниц из первой десятки рейтинга. И я пытаюсь немного выровнять ситуацию с этими цифрами (смеется). У меня уже было несколько побед, но на этом турнире это действительно что-то невероятное. Это одни из сильнейших теннисисток за последний год и то, что я смогла их победить в нескольких матчах подряд… Надеюсь на титул Большого Шлема и для себя однажды (смеется).

— Мы слышали от [первой финалистки] Елены Рыбакиной, что у неё нет водительских прав. Есть ли права у Марты Костюк?

— Да. Конечно у меня есть (смеется).

— Так у вас есть то, чего у нее нет?

— Да-да (смеется).

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