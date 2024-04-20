Прометей обыграл Калев/Крамо и стал чемпионом Латвийско-эстонской баскетбольной лиги

Команда Ронена Гинзбурга защитила титул, который впервые завоевала в прошлом году

Прометей обыграл Калев/Крамо в финальном матче плей-офф Латвийско-эстонской баскетбольной лиги — 91:83. Украинская команда стала чемпионом турнира.

Отметим, что поединок начался с минуты молчания. Команды почтили память погибших во время ракетного обстрела Днепра россиянами 19 апреля.

Первая четверть прошла в равной борьбе, преимущество постоянно переходило из рук в руки. Небольшой перевес создал Прометей, однако Калев/Крамо совершил рывок во второй четверти и вышел вперед.

Третья десятиминутка стала ключевой, украинская команда выиграла ее с разницей +12 очков. Калев/Крамо, в свою очередь, сумел сравнять счет в заключительной четверти. Однако концовка осталась за Прометеем.

Лучшим в составе Прометея стал Джиан Клавелл, набравший 26 очков, и реализовавший 6 из 12 трехочковых бросков. Отметим также Ди Джея Кеннеди, на счету которого дабл-дабл — 16 очков и 12 подборов.

Прометей стал двукратным победителем ЛЭБЛ. В прошлом году команда Гинзбурга в финале одолела ВЭФ из Риги.

Латвийско-эстонская баскетбольная лига. Плей-офф. Финал

Калев/Крамо — Прометей — 83:91 (25:29, 26:14, 9:23, 23:25)

Прометей: Марч (2), Ткаченко (1), Лукашов (3), Кеннеди (16 + 12 подборов), Одиасе (18), Бобров (5), Клавелл (26), Сидоров (2), Балвин (5 + 9 подборов), Санон (13 + 6 передач)

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