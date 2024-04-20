Ман Сити вырвал победу над Челси Мудрика и стал первым финалистом Кубка Англии.

Манчестер Сити одержал победу над лондонским Челси в матче 1/2 финала Кубка Англии.

Поединок состоялся на «Уэмбли» и завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Бернарду Силва на 84 минуте.

Отметим, украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал матч со скамейки запасных и вышел на поле только на 79 минуте.

Кубок Англии по футболу

1/2 финала, 20 марта

Манчестер Сити — Челси 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 87 Силва

<p style="text Итак Ман Сити стал первым финалистом Кубка Англии. В другом полуфинале путевку в решающий матч разыграют Манчестер Юнайтед и Ковентри. Поединок состоится 21 апреля. Начало — в 17:30 по киевскому времени.

Финал турнира состоится 25 мая на «Уэмбли».

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Ман Сити уступил Реалу в серии послематчевых пенальти.

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