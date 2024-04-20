Риккардо: Пока это мой лучший уик-энд сезона

В Шанхае Даниэль Риккардо впервые с начала сезона опередил в квалификации Юки Цуноду, своего напарника по команде Visa RB, у которого работа в этот уик-энд вообще не ладится. Австралиец надеется, что старт с 12-й позиции позволит ему в воскресенье заработать очки.

Даниэль Риккардо (12-й): «Пока наши дела идут более позитивно, чем на предыдущих этапах, это мой лучший уик-энд сезона. Перед китайским этапом мне поменяли шасси, и теперь я уже лучше чувствую машину, пилотирую более уверенно. Это обнадёживает, но пока речь идёт только об одной трассе.

Мне всегда нравилось выступать в Шанхае, в прошлом я показывал здесь довольно неплохие результаты и считаю, что ещё нужно подтвердить нашу скорость на нескольких следующих этапах.

Утренний спринт прошёл весело, теперь надо сделать правильные выводы и применить полученную информацию в ходе подготовки к завтрашнему Гран При. В средней фазе сегодняшней гонки были некоторые сложности, когда я ехал в плотной группе машин, и все мы могли использовать DRS, но как только я опередил Валттери Боттаса, то начал довольно быстро догонять Кевина Магнуссена.

У нас была интересная дуэль, продолжавшаяся несколько последних кругов, но, к сожалению, мы были за пределами призовой восьмёрки. Впрочем, мы знали, что заработать очки в спринте будет трудно. И всё-таки по ходу этой гонки я атаковал намного более активно, чем на предыдущих этапах.

Поскольку состояние асфальтового покрытия со вчерашнего дня довольно заметно изменилось, сегодня работа на трассе проходила в других условиях. Я доволен тем, как проехал круг в квалификации, и не думаю, что можно было добиться большего.

Несколько наших непосредственных соперников прошли в финальную сессию, поскольку им удалось показать более высокий темп, но мне кажется, что мы в состоянии ехать быстрее, чем некоторые машины, стартующие вокруг нас в завтрашней гонке. После сегодняшнего спринта уже хочется поскорее вернуться на трассу, и я надеюсь, что на дистанции Гран При мы сможем показать более высокий темп.

Вероятно, нас ждёт гонка с единственным пит-стопом, но особенность этой трассы в том, что здесь очень большие нагрузки приходятся на передние шины, поэтому в теории возможны и два пит-стопа. Полагаю, 12-я позиция – неплохое место для старта гонки, поскольку даёт возможность попытаться догнать тех, кто впереди, и заработать очки».

Юки Цунода (19-й): «Сегодня мне пришлось непросто. Утром по ходу спринта я пытался найти подход к машине, нам удалось получить какую-то информацию, но проблемы продолжались. Когда мы изучали телеметрию, то казалось, что мы смогли продвинуться вперёд в ходе подготовки к квалификации.

Поэтому события дня оставили неоднозначное впечатление. Если во вчерашней квалификации, предшествовавшей спринту, я чувствовал, что сам недоработал, то сегодня я был доволен тем, как проехал круг в квалификации. Но весь уик-энд задним колёсам не хватало сцепления, и мне приходилось сражаться с машиной намного больше, чем остальным.

Я продолжаю работать вместе с инженерами, мы пытаемся найти какое-то решение, чтобы добиться улучшений, и мне казалось, что перед квалификацией нам удалось разобраться с машиной. Я был доволен тем, как проехал круг, однако результат моих впечатлений не подтвердил.

Похоже, мы зашли в тупик. Всё закончилось 19-м результатом, и это расстраивает, но мы всё проанализируем и постараемся выйти из такой ситуации. В ходе подготовки к завтрашнему дню мы должны что-то изменить, чтобы повысить темп. Остаётся лишь надеяться, что нам удастся приблизиться к призовой десятке».

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