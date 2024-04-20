У Овечкина нет шансов против «Рейнджерс», Панарин станет лучшим российским бомбардиром

«Вашингтон» и «Рейнджерс» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ

«Вашингтон» и «Рейнджерс» сыграют в первом раунде плей-офф НХЛ. Прогнозы «СЭ» на плей-офф НХЛ.

В ночь с 20 на 21 апреля стартует плей-офф НХЛ. Кто завоюет Кубок Стэнли в этом году? Получится ли у «Вашингтона» Александра Овечкина навязать борьбу лучшей команде регулярки — «Рейнджерс»? Кто из россиян наберет больше всего очков в плей-офф?

Михаил Зислис

Выбор главного претендента на титул в этом сезоне сложен как никогда. Ни одна из команд не кажется машиной без слабых мест. Уверенности в том, что выигравший Запад «Даллас» не вылетит от действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегаса», совершенно нет. То же самое можно сказать и про лучшую команду Востока «Рейнджерс», которой уже во втором раунде светит не менее мощная «Каролина».

Ожидания от «Эдмонтона», вспоминая неудачи прошлых лет, стали скромнее. Хотя за этот сезон после прихода нового главного тренера Криса Ноблока команда сильно выросла. «Ойлерс» научились играть в скучный хоккей на результат. Прибавил основной вратарь Стюарт Скиннер, появилось больше ответственности при действиях в обороне, улучшилась глубина состава. При этом Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль никуда не делись. Если выбирать кого-то одного, то ставка на «Эдмонтон» вполне обоснована.

«Вашингтон» и так уже сотворил почти невероятное, заскочив в плей-офф в самый последний момент. Но ресурсов на равных биться против «Рейнджерс» у команды нет. К тому же у «Кэпиталз» травмированы два ведущих защитника Расмус Сандин и Ник Дженсен. Из уважения к тому, что сделали Александр Овечкин с партнерами во второй части регулярного чемпионата, им можно отдать одну победу в серии. Будет больше — уже сенсация.

Артур Хайруллин

«Каролина» уже не первый год идет к Кубку Стэнли, и сейчас едва ли не лучший момент для того, чтобы наконец-то забрать трофей. В первом раунде «Харрикейнс» ждет встреча с «Айлендерс», а затем, скорее всего, с «Рейнджерс». «Каролина» забрала у «Тампы» и «Вашингтона» звание самой русской команды. Основной вратарь здесь — Петр Кочетков, ключевой защитник — Дмитрий Орлов, а в атаке находит себя Евгений Кузнецов. Уже который год особые надежды возлагаются на Андрея Свечникова, и он должен проявить себя.

На Западе совсем не верю в «Эдмонтон», а на Востоке — в «Торонто»: что должно измениться в этом году, чтобы канадские клубы зажгли в плей-офф? Больше надежд на «Ванкувер», который играет строго и не слишком зрелищно, зато эффективно.

Серия «Вашингтона» против «Рейнджерс» — самая интересная для российских болельщиков. Ну что может быть круче битвы Овечкина против Панарина? Но сейчас команды в разных весовых категориях. Несмотря на проявленный характер и выход в плей-офф, «Вашингтон» остается достаточно медленной и возрастной командой. Учитывая травмы ведущих защитников Сандина и Дженсена, шансы «Кэпиталз» кажутся совсем невысокими. Но уступать «всухую» Овечкин и компания не должны — уверен, что хотя бы один матч на домашней площадке «Столичные» зацепят.

Михаил Скрыль

Время «Рейнджерс» пришло. Такой вывод хочется сделать по итогам регулярного чемпионата. Главный тренер Питер Лавиолетт за один год перестроил команду, и она готова к большим задачам в плей-офф. Победа на «Востоке» не взялась на пустом месте. Состав ньюйоркцев — один из самых сбалансированных в лиге. Для выигрыша Кубка Стэнли есть все необходимое: топ-вратарь Игорь Шестеркин, суперзвезда Артемий Панарин, вариативное нападение с ударным топ-9, качественный подбор защитников, тренер, который уже выигрывал трофей. Известно, что Лавиолетт умеет давать максимальный результат именно в первых сезонах. Так что шансы «Рейнджерс» для меня очень высокие.

На «Западе» ожидаю больше сенсаций. Но в том, что победитель регулярки «Даллас» не потеряется в плей-офф и выйдет в финал конференции, почти не сомневаюсь. «Ванкувер» с Риком Токкетом удивляет весь сезон. Год назад команда не попала в плей-офф, а сейчас поднялась на третье место в конференции. Многое будет зависеть от того, как «Кэнакс» переключатся на кубковый режим в первом раунде. «Нэшвилл» подарком не назовешь, но если Токкет перестроит команду, а вратарь Тэтчер Демко вернется к уровню первой половины регулярки, то «Кэнакс» могут пошуметь в плей-офф.

Где «Рейнджерс», там и Артемий Панарин. После успешной регулярки хочется верить, что самородок из Коркино не растеряет задор в плей-офф. Время Панарина в Кубке Стэнли пришло. Собственно, когда, если не сейчас, пора исправиться за прошлогодний провал с «Нью-Джерси»? В первом раунде следим за парой «Рейнджерс» — «Вашингтон». Не думаю, что она затянется дольше чем на пять матчей. «Кэпиталз» потратили много сил в конце регулярки, когда дрались за места в кубковой зоне. «Столичные» — уже герои, а молодой тренер Спенсер Карбери сотворил одну из главных сенсаций чемпионата. Не вижу предпосылок, почему плей-офф для Александра Овечкина затянется. Запас прочности «Рейнджерс» гораздо выше.

Иван Богун

Главный вопрос для меня в этом плей-офф: сумеет ли Род Бриндамор наконец-то вывести «Каролину» в финал и получить новый контракт с «Харрикейнз»? Еще один вылет на стадии финала конференции амбициозный миллиардер Том Дандон своему коучу, чей прямолинейный хоккей с годами практически не меняется, может не простить. Заставляет сомневаться в шансах «Ураганов» на кубок не только отсутствие тактической гибкости у канадца, но и чехарда во вратарской линии, во многом помешавшая выиграть регулярный чемпионат.

Впрочем, главным претендентом на «Востоке» видится «Флорида», остановившаяся в прошлом году в шаге от чемпионства. В этом сезоне Пол Моррис сумел вывести оборону «Пантерз» на принципиально иной уровень и сделать свою команду куда более сбалансированной. Кажется, сейчас у него есть все слагаемые для долгожданного Кубка Стэнли.

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