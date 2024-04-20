Прев’ю Першого Раунду ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Мілуокі Бакс — Індіана Пейсерс

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Бакс (3 місце) — Пейсерс (6 місце)

Сезонна серія 4:1 на користь Пейсерс

Так-так, не дивуйтесь, офіційно команди зіграли між собою 5 разів протягом сезону. Це було пов'язано з виступами під час ВнутрішньоСезонного Турніру. В "зайвій" грі, в Фіналі сітки Сходу, Пейсерс просто розтрощили Бакс.

Але я б не сильно зациклювався на минулих результатах. Як мінімум не на всі 100%. Зараз спробую пояснити чому.

3 січня, команди провели останній поєдинок між собою. Індіана перемогла 142:130. Конкретно тоді я подумав : "а що, якщо вони зустрінуться в плей-оф?". Чи здатні будуть Пейсерс перенести успішну гру регулярки на постсезон?

Всі індикатори свідчили про те, що — так, зможуть.

Розумію, що для когось це може здатись абсурдом. Але, Мілуокі Бакс цього сезону — не дуже хороша команда. Особливо коли це стосується ситуації, де на їх слабкості натискають як на якийсь чиряк, з-під якого починають витікати всякі бридства.

Як тільки з Мілуокі зник Джру Холідей, який, наче криголам, приймав на себе перший і найважчий удар під час оборони, значно спрощував гру фронткорту в лиці Янніса та Лопеза. Як тільки він зник, оборона Бакс, навіть з наявними Яннісом та Лопезом, які в хороший день можуть вважатись кандидатами на звання "Кращий Оборонець", перетворилась на прохідний двір — 19 місце Ліги за оборонним рейтингом (115).

Тайріз Халібертон просто знущався над Деймом. За 5 зіграних матчів набирав 27+11 асистів в середньому влучаючи 53.2% своїх кидків, виконуючи по 19 таких за матч!

Єдину перемогу Бакс здобули в грі, в якій Янніс оновив свій рекорд по кар'єрі, набравши 64 очки.

Тоді, на початку січня, якщо б Пейсерс зустрілись з Бакс в плей-оф, я б практично без сумнівів поставив на Індіану.

Що змінилось за цей час?

Бакс хоча б спробували щось та й змінити. Вони придбали в беккорт Патріка Беверлі. Який далеко не Джру Холідей. Втім, якщо Джру це пітбуль, то Патрік — це умовний йорк. Малий-малий, але гавкає. І погляд з нього не спустиш, бо може цапнути за ногу.

Також вони замінили тренера. І хоч як би низько я не оцінював роботу Дока Ріверса останніх років в Лізі, але, як на мене, саме для плей-оф він дещо кращий варіант ніж Едріен Гріффін.

Та й будемо відверті, через травму ноги, яку зазнав Халібертон менше ніж через тиждень, після останньої гри проти Бакс, через її недолікованість, поспішне повернення з метою набрати 65+ зіграних матчів, якнайшвидше зігратись з Паскалем Сіакамом — Тайріз повернувся, в кращому випадку на 70% готовності порівняно з тим гравцем, що запалював в першій половині сезону. До кінця регулярки йому так і не вдалось відновити свої пікові кондиції.

Прогноз : прохід Пейсерс 4:2

Чому я все таки ставлю на Пейсерс?

Історія протистояння : Здоров'я Янніса

Особисто мене налякала травма Янніса, яку він зазнав під час поєдинку проти Селтікс, в одному з останніх матчів регулярки. Мені, як і більшості вболівальників НБА, ця травма нагадала про майже ідентичне за змістом ушкодження, що зазнав Кевін Дюрент в серії проти Рокетс, в плей-оф 2019 року. Він тоді також потягнув литковий м'яз.

Настрашила ця травма мене тим, що недолікувавши литку, КД в Фіналі НБА порвав "ахіл". Я можу помилятись, оскільки нічого не тямлю в медицині. І ці травми могли бути не пов'язані одна з одною. Просто так співпало.

Але — якщо ні..? Тоді, перед Мілуокі постане складний вибір. Або ризикувати зараз, з надією, що все буде гаразд і Янніс відіграє в плей-оф стільки, скільки потрібно. Але з серйозним шансом на те, що якщо *тьфу-тьфу* повториться історія з Дюрентом, підуть коту під хвіст одразу два сезони. І цей, і наступний. І невідомо, чи не буде це кінцем сучасних Бакс, як претендентів на чемпіонство, як таких?

Або ж вони приймуть рішення не ризикувати Яннісом і краще не змагатись за чемпіонство зараз, щоб мати кращі шанси наступного сезону. Провівши повноцінний тренувальний табір разом з Деймом. Відновившись. Перезібравши ростер.

Тим паче, що ніхто їм не гарантує перемогу в чемпіонаті цього сезону. Ніхто їм не гарантує прохід першого раунду проти Пейсерс. Навіть з Яннісом!

Фактори серії :

📍 Здоров'я Янніса. Банальний, першочерговий фактор. Без нього, шансів у Бакс жодних. Тоді як повідомлення про його стан здоров'я сигналізують про те, що початок серії, грек може пропустити. І не факт, що навіть повернувшись по ходу матчапу, він буде готовий на всі 100%.

📍 Форма Халібертона. Якщо Тайріз, як і Янніс, не буде готовий на всі 100%, Пейсерс, як і Бакс з Яннісом, не світитиме нічого. Цікаво, що обидва, системоутворюючі гравці, дещо випадають з серії. Відповідно, результати залежатимуть від того, кому краще вдасться адаптуватись до гри без своїх суперзірок. Якщо не формально, то як мінімум фігурально.

📍 Паскаль Сіакам. Його обміняли вже після всіх зустрічей Бакс проти Пейсерс. Тож ми можемо тільки здогадуватись, як його прихід в Індіану вплине на розклад сил у серії. Мені ж пригадуються його ігри за Торонто. Саме вони, разом з Ніком Нерсом, були одними з перших, хто почав застосовувати проти Антетокумпо такий собі тип захисту як "стіна". Не даючи змогу греку прорватись в фарбу, набирати легкі очки з-під кошика. Сіакам габаритний. Досвідчений. Що тут ще додати — чемпіон. Можливо саме він може стати ключем для перемоги Пейсерс над "оленями".

📍 Робота тренера. Док Ріверс далеко не найкращий тренер в Лізі. На мою думку — не здатний привести френчайз до перемоги в чемпіонаті. Але чи є він тренером середнього, чи навіть вище середнього рівня? Думаю так, є. Коли Бакс вирішили розлучитись з Едріеном Гріффіном, вони посідали 24 місце в Лізі за кількістю пропущених очок від опонентів після відривів — 15.1.

З приходом Дока Ріверса, Мілуокі перетворились на 4 місце в Ліги, пропускаючи 12.1 очок після швидких відривів.

Тоді як для Індіани, швидкі відриви — це хліб. Вони посідають 4 місце Ліги за набором очок за цим показником — 16.6. Також вони полюбляють атакувати через фарбу, посідаючи 1 місце Ліги, набираючи в середньому за гру 57.9 очок з цієї зони.

Саме тут в пригоді й мала б стати наявність Брука Лопеза. Як одного з найкращих оборонців фарби.

Але й Рік Карлайл не пальцем роблений. Точно зможе протиставити щось опоненту.

На папері все виглядає дуже просто. І таке враження, що Бакс й справді, як мінімум в протистоянні проти Індіани, з приходом Ріверса, заволоділи необхідними інструментами для перемоги.

Але це явно не той рівень дискурсу, який я міг собі передбачити ще до початку сезону. Що буду писати про Мілуокі, що фінішують 3 на Сході, як про практично аутсайдерів протистояння з Пейсерс.

pics from : nba.com

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