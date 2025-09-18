Капитан сборной Испании – после поражения от Украины: “Это были два разных матча, но оба были действительно тяжёлыми”

Капитан сборной Испании Карла Суарес Наварро поделилась своими мыслями после поражения своей команды от Украины в четвертьфинале Billie Jean King Cup Finals



“Это действительно тяжело. Мы и так это знаем. Но что я могу сказать? Я думаю, что это были два разных матча, но оба были действительно тяжёлыми. На мой взгляд, Марта и Джессика очень хорошо сыграли первый сет. Затем Марта сыграла лучше во втором сете и с этим ничего нельзя было поделать.

Паула и Элина показали лучший теннис, на который они способны. Я думаю, что это был очень хороший матч для зрителей, для болельщиков. Было тяжело. Мы знаем, какой теннисисткой была Элина. Она всегда боролась до конца на протяжении всей своей карьеры. Сегодня это было особенно видно. Паула, как вы знаете, вышла на корт после двух месяцев дома. Она играла очень, очень хорошо и отдала всё, что имела. Так что это было очень тяжело. Мы попробуем вернуться в Финал в следующем году”.

