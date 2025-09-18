Капитан Ливерпуля: Это была еще одна великая европейская ночь на Энфилде

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк был рад стать героем еще одной особенной ночи Лиги чемпионов на "Энфилде", ведь нидерландец забил победный гол на 92-й минуте матча с "Атлетико Мадрид" (3:2).

"Мы продолжали давить, чтобы сделать счет 3:1, и, конечно, пропустить гол после сильного рикошета было не лучшее. Но мы снова нашли путь и, думаю, были опасными на стандартах. Они играли довольно агрессивно, должен сказать. Но я рад, что именно я забил победный мяч.

Это команда, которая никогда не сдается. У них есть качественные игроки, которые могут наказать тебя, если ты хоть на миг опоздаешь. Они наказали нас перед перерывом. Но в конце концов нужно идти вперед и показывать ту стойкость, которую мы демонстрировали на протяжении многих лет. Это была еще одна великая европейская ночь здесь, на "Энфилде".

Думаю, мы много раз доказывали, что способны это делать. Сегодня мне повезло стать автором победного гола. Двигаемся дальше, но всегда хорошо начинать с победы. Мы играем дома, это хороший матч, сильный соперник. Еще одна игра позади, три очка добыты", – сказал ван Дейк.