Обвинившая Хорнера сотрудница нашла работу в Cadillac

Не так давно мы рассказывали, что бывшая сотрудница Red Bull Racing, которая в своё время обвинила Кристиана Хорнера в «неподобающем поведении», после чего зимой 2024-го разгорелся скандал, нашла новую работу в Формуле 1.

Изначально пресса не раскрывала её имя, должность и нового работодателя, однако швейцарскому таблоиду Blick удалось выяснить некоторые подробности.

Как оказалось, обвинения в адрес бывшего руководителя Red Bull Racing выдвигала его секретарша. После увольнения из команды из Милтон-Кинса она нашла новую работу в Формуле 1 – в Cadillac, но её новая должность не называется.

К слову о Cadillac. Команда готовится к дебюту в следующем сезоне и активно нанимает персонал, в том числе переманивая сотрудников других команд. В качестве примера Blick приводит зарплатные предложения для механиков – в три раза больше, чем в среднем платят механикам в Формуле 1.

Источник