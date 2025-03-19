Ферстаппен: В Шанхае много возможностей для обгонов

Предстоящий этап в Китае станет первым в сезоне, который пройдёт в формате со спринтом. Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон рассчитывают на результативный уик-энд.

Макс Ферстаппен: «Здорово, что начался сезон – мне понравилось возвращение в гонки на прошлой неделе. Команда многое выяснила, и я рад второму месту, но мы во многих областях можем прибавить. Деградация шин отразилась на нашей скорости в Мельбурне, но благодаря этому мы многое выяснили и нашли способы стать лучше.

Впереди первый в сезоне уик-энд со спринтом, и нам нужно как можно лучше настроить машину, чтобы заработать как можно больше очков. У нас не так много времени, чтобы во всём разобраться – на это даётся всего одна тренировка, но команда много работает, чтобы прибавить.

Мне всегда нравилось выступать в Шанхае. На этой трассе много возможностей для обгонов, и у неё уникальная конфигурация. Посмотрим, какого результата добьёмся в этот уик-энд».

Лиам Лоусон: «Я рад, что мы вернёмся на трассу в этот уик-энд. Для меня первый этап сезона получился сложным, поэтому я хочу оставить его в прошлом, перезагрузиться и показать всё, на что мы способны.

Трасса в Шанхае – новая для меня, но в то же время я много работал на ней на симуляторе. Трасса выглядит классной, и я хотел на ней проехать, когда рос. Здорово, что этот этап вернулся в календарь, и мне не терпится поскорее проехать по трассе.

Формат со спринтом усложнит задачу, поскольку в нашем распоряжении только одна тренировка, чтобы набрать скорость. Я знаю, что команда много работает, так что мы приедем в Китай подготовленными.

В прошлый уик-энд у нас был темп, и Макс это показал, выбрав правильное направление для работы с настройки. После прошлого этапа я хочу ещё сильнее добиться успеха, и в Шанхае полностью выложусь».

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