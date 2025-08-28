Хаджар: Я в Ф1 не для того, чтобы действовать осторожно

В последних пяти гонках Айзек Хаджар заработал всего одно очко за восьмое место в спринте в Спа, тогда как его напарник по Racing Bulls Лиам Лоусон за те же пять гонок заработал шестнадцать очков. На пресс-конференции FIA в Зандфорте у Айзека спросили, что нужно сделать с машиной, чтобы его результаты подтянулись к результатам Лоусона.

«С машиной делать ничего не надо, поскольку Лиам заработал восемь очков в двух последних гонках, – ответил Хаджар. – Так что машина отлично работает. В моём случае нужно просто не допускать ошибки в те моменты, когда они не нужны.

Я чувствую, что в двух последних уик-эндах у меня была хорошая чистая скорость. Да, возникли некоторые проблемы с надёжностью, но и я сам должен лучше справляться с работой. Но главное, что чистая скорость есть, поэтому я не беспокоюсь».

Отвечая на вопрос о целях на вторую половину сезона, Айзек сказал: «Такие же, как и в первой – продолжать прибавлять. Я пришёл в Формулу 1 не для того, чтобы действовать осторожно и стараться просто заработать очки. Я много экспериментирую, чтобы научиться как можно большему. Если это означает, что я буду допускать ошибки, то это нормально.

Я – новичок, и я пробую различные варианты подхода к работе. Мне это нравится».

