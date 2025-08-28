Тото Вольфф: Валттери заслуженно вернётся на старт

На днях стало известно, что в следующем сезоне резервный гонщик Mercedes Валттери Боттас продолжит карьеру в Cadillac. В Зандфорте руководитель команды Тото Вольфф прокомментировал карьерные перемены в жизни своего гонщика.

Тото Вольфф: «Здорово видеть, что Валттери вернётся на стартовую решётку Формулы 1 в следующем году. Он ещё многого может добиться в качестве основного гонщика и заслуживает того, чтобы выйти на старт в Мельбурне в 2026 году.

Конечно, нам грустно его отпускать. Он сыграл важную роль в команде, а его работа в качестве третьего пилота в этом году была безупречной.

Сейчас же мы продолжим совместную работу до конца сезона, а затем пожелаем ему всего наилучшего».

