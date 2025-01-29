Даниель ДЮБУА: «Усик? Это неважно. Видели, как я победил соперников?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дюбуа – Паркер

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа встретился с претендентом Джозефом Паркером и его тренером Энди Ли накануне поединка, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. В ходе разговора наставник новозеландца задал вопрос чемпиону:

«Слишком много разговоров о твоем реванше с Усиком. Но ты ведь уже встречался с ним и проиграл нокаутом. Он словил тебя джебом и ты упал. Зачем драться второй раз?».

Дюбуа явно не ожидал такого вопроса, но не стал молчать о ответил Ли: «Усик? Это неважно. Какая разница, что было тогда, если прошло столько времени. Вы видели, что я сделал со своими соперниками в последних поединках? Видели, как я победил их?»

Ранее обозреватель бокса Гарет Дэвис заявил, что Дюбуа – это будущее супертяжелого веса.

sport.ua