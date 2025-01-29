У Honda проблемы с разработкой мотора для 2026 года

В 2026 году Формула 1 перейдёт на новый технический регламент, который повлияет не только на внешний вид машин, но и затронет двигатели. Новые силовые установки станут высокоэффективными, батареи их гибридной части станут почти в три раза эффективнее, а генерируемая мощность будет более равномерно распределяться между двигателем внутреннего сгорания и электрическими системами.

Эдриан Ньюи уже спрогнозировал, что с 2026 года начнётся новое соревнование мотористов, и преимущество получат те команды, в распоряжении которых окажется лучшая силовая установка. На машине Aston Martin, которую как раз и предстоит спроектировать Ньюи, будут стоять двигатели Honda. Президент Honda Racing Corporation Койджи Ватанабе рассказал, что у инженеров уже возникли проблемы с разработкой силовой установки для 2026 года.

Койджи Ватанабе: «У нас проблемы, но мы стараемся изо всех сил, чтобы добиться результата в следующем году.

Проблема в том, что всё новое. Новый мотор мощность 355 кВт очень компактный, батарея должна стать легче, поэтому её непросто разработать. В целом, силовая установка станет компактнее, но при этом должна обладать большой мощностью. Проект очень сложный, но мы делаем всё, что в наших силах».

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