Топ-боксер бросил вызов Ломаченко, но будет драться с другим украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Претендент на титул чемпиона мира в легком весе Кейшон Дэвис изъявил желание провести бой с обладателем титула IBF Василием Ломаченко.

«Я хочу боя с Ломаченко, ведь это легендарный боксер. У нас один промоутер – Top Rank. Сейчас Ломаченко на коне, ведь сумел нокаутировать Камбососа, чего раньше не было.

Я думаю, что наш бой был бы сумасшедшим. У нас менталитет победителей», – сказал Дэвис.

Уже 12 февраля Дэвис проведет бой с другим чемпионом мира из Украины – Денисом Беринчиком.

Ранее менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас вспомнил поражение украинца в бою против Дэвина Хейни.

sport.ua