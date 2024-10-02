«Будто был с бутылкой». Усик записал обращение о своем аресте в Польше

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика арестовали в аэропорту польского города Краков. Украинского чемпиона почти сразу отпустили, а сам Александр назвал эту ситуацию недоразумением.

Усик посвятил стихотворение этому событию и выставил соответствующее видео в Инстаграме:

Много запросов, много чего-то наговореного – правильно, неправильно… В стихах вам расскажу, что со мной произошло:

В стихах я хочу вам «поведать информацию» за что задержали меня

Да просто так складывается

Много шума навел своим поведением.

Многие наговорили, что будто был с бутылкой.

Сравнивать стали с чем попало.

Кто-то осудил, а кто-то поддержал, сидя с дивана.

Спасибо каждому и всем за теплоту и мусор.

Я дальше по своей дороге пну, не буду брить усы.

Смотрю на мир с благодарностью к Богу.

Желаю всем в жизни найти свою дорогу.

Я не герой и не мудак, а где-то посередине.

Желаю каждому из вас найти в себе человека

Ранее в авиакомпании рассказали, почему задержали Усика .

sport.ua