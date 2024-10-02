«Будто был с бутылкой». Усик записал обращение о своем аресте в Польше

Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика арестовали в аэропорту польского города Краков. Украинского чемпиона почти сразу отпустили, а сам Александр назвал эту ситуацию недоразумением.
Усик посвятил стихотворение этому событию и выставил соответствующее видео в Инстаграме:
Много запросов, много чего-то наговореного – правильно, неправильно… В стихах вам расскажу, что со мной произошло:
В стихах я хочу вам «поведать информацию» за что задержали меня
Да просто так складывается
Много шума навел своим поведением.
Многие наговорили, что будто был с бутылкой.
Сравнивать стали с чем попало.
Кто-то осудил, а кто-то поддержал, сидя с дивана.
Спасибо каждому и всем за теплоту и мусор.
Я дальше по своей дороге пну, не буду брить усы.
Смотрю на мир с благодарностью к Богу.
Желаю всем в жизни найти свою дорогу.
Я не герой и не мудак, а где-то посередине.
Желаю каждому из вас найти в себе человека
Ранее в авиакомпании рассказали, почему задержали Усика.