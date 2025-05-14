Украинский супертяж проведет титульный бой в Германии

Instagram. Богдан Миронец

Украинский боксер Богдан Миронец (10–1, 6 КО), который выступает в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) выйдет на ринг 28 июня.

Его соперником станет оппонент из Германии Гранит Шала (17–1, 6 КО). Боксеры сразятся за титул WBA Continental, поединок состоится в Германии.

Миронец единственное поражение в своей карьере потерпел еще в начале своего пути. В 2021 году украинец проиграл французу Дэвиду Спилмонту единогласным судейским решением.

В декабре прошлого года Богдан стал автором громкой сенсации в мире бокса – вырвал победу у кубинского фаворита Хосе Лардуэта раздельным решением. Тогда Миронец стал обладателем пояса WBC Franchophone.

Шала хорошо знаком украинским болельщикам – в апреле прошлого года пытался отобрать звание чемпиона Европы у Александра Захожего, но был нокаутирован во втором раунде. После той неудачи боксер из Германии одержал две победы.

sport.ua